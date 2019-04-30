Минсельхоз Карелии ответил УФАС на вопрос об ограничении субсидии предпринимателям

Министерство сельского и рыбного хозяйства республики выступило с предварительным комментарием по поводу предупреждения, направленного антимонопольщиками в адрес правительства региона.

УФАС по Карелии направило в адрес республиканского правительства предупреждение. В документе содержалась информация о том, что антимонопольная служба считает незаконным и негативным для сельского хозяйства решение властей, ставшее причиной отказа в выдаче определенного вида субсидий частным предприятиям.

УФАС пояснило, что действия карельского правительства по сужению круга получателей субсидии ставят негосударственные предприятия в неравные экономические условия по сравнению с госпредприятиями.

Кому достались субсидии, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".