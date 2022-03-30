Минсельхоз Карелии подверг сомнению надежность Олонецкого молочного комбината

Министерство сельского хозяйства Карелии объявило, что Олонецкий молочный комбинат не выполняет обязательства по своевременной оплате сырого молока, закупленного у государственного совхоза.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

«По информации ОАО „Племенное хозяйство Ильинское“ в апреле текущего года АО „Олонецкий молочный комбинат“ неоднократно нарушило условия договора, заключенного между сторонами, по своевременной оплате поступившего на мощности предприятия сырого молока», — говорится в сообщении.

«Ильинское» потребовало от молочного комбината выплатить неустойку за каждый день просрочки.



«Стоит отметить, что представители АО „Олонецкий молочный комбинат“ в различных источниках, в частности в СМИ, при обсуждении противоречий, возникающих в ходе выстраивания деловых отношений с карельскими госпредприятиями, производящими сырое молоко, неоднократно определяли молокозавод в качестве надежного партнера. К сожалению, факт неисполнения соответствующих договорных обязательств не подтверждает этот тезис», — добавили в министерстве.



Ведомство также сослалось на позицию трудового коллектива «Ильинского», который «надеется на оперативное разрешение сложившейся ситуации с минимальным объемом негативных последствий для обеих сторон».