Минсельхоз Карелии предложил поставлять сено в Норвегию

Министерство сельского хозяйства Карелии обратилось к сельхозпредприятиям и фермерам с предложением поставлять сено и другие корма в Норвегию.

Государство нуждается в сене, сенаже и силосе в связи с нехваткой грубых и сочных кормов в стране из-за засухи - министерство сельского хозяйства Норвегии объявило о планах закупать корма в соседних государствах, в том числе, в России, сообщают "Вести Карелии".

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