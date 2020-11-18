Как справиться с протестами населения против рыбоводов придумали в Минсельхозе Карелии

Череда протестов жителей Карелии против создания рыбоводческих хозяйств побудили Минсельхоз искать варианты, как изменить процедуру учета мнения населения в пользу бизнеса.

Эта тема обсуждалась сегодня на заседании комитета по природным ресурсам и экологии парламента Карелии.

По словам министра сельского и рыбного хозяйства республики Владимира Лабинова, федеральное законодательство, которое регламентирует процедуры формирования рыбоводных участков, содержит пробел, связанный с учетом мнения населения.

"Процедура учета предложений никаким образом не регламентирована ни по форме, ни по способу подачи. Именно в этой теме всегда возникают трения. Если эта процедура не регламентирована, то отсутствует принцип необходимости подчинения меньшинства большинству, и любое одиночное мнение, абсолютно любого лица стороннего, туриста, не обязательно местного жителя иногда является достаточно весомым и принимаемым в судах аргументом в пользу отклонения заявки. Поэтому мы предлагаем эту процедуру регламентировать, исходя из того, что единогласия 100-процентного никогда не бывает, сформулировать некие правила учета этих предложений", - сказал министр.

Как на это отреагировали депутаты, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".