Минсельхоз Карелии установил размеры выплат сельским семьям на покупку жилья

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Министерство сельского хозяйства Карелии утвердило стоимость 1 кв. метра жилой площади, исходя из которой будет рассчитываться размер выплат молодым семьям на покупку или строительство жилья в сельской местности.
Сумма указана в приказе, который подписал 21 января глава Минсельхоза Владимир Лабинов.
"Утвердить стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья в сельской местности на территории Республики Карелия на 2019 год для расчета размера социальных выплат, предоставляемых гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе, молодым семьям и молодым специалистам, на строительство (приобретение) жилья в размере 31754 рубля", – сказано в документе.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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