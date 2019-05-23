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Новости. Общество
14:53, 23 Мая 2019
фото: Валерий Поташов

Минсельхоз Карелии увеличил субсидии на модернизацию предприятий

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Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Карелии в 2019 году предусмотрело выделение бюджетных субсидии в объеме 119,2 млн рублей на техническое переоснащение предприятий отрасли.

Это в 2,6 раз больше, чем в 2019 году, сообщила пресс-служба министерства.

Субсидии пойдут на "реализацию мероприятий по технологическому и техническому переоснащению производства", пояснили в ведомстве.

Сколько всего средств предусмотрено на поддержку агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов и устойчивое развитие сельских территорий Карелии, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Бриг
2019-05-23 16:13:47
На сколько я понимаю , в мин.сельхозе два совхоза и осталось только , один их них убыточный . Так кого финансировать то собрались ?
Изя
2019-05-23 15:00:37
Откуда неучтённые в бюджете деньги , Зин ? :) И , что за предприятия , кроме министерства , в министерстве с.х. остались ?)) :)
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