Минсельхоз Карелии увеличил субсидии на модернизацию предприятий

Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Карелии в 2019 году предусмотрело выделение бюджетных субсидии в объеме 119,2 млн рублей на техническое переоснащение предприятий отрасли.

Это в 2,6 раз больше, чем в 2019 году, сообщила пресс-служба министерства.

Субсидии пойдут на "реализацию мероприятий по технологическому и техническому переоснащению производства", пояснили в ведомстве.

Сколько всего средств предусмотрено на поддержку агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов и устойчивое развитие сельских территорий Карелии, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".