Минсельхоз объяснил, какие субсидии получат сельхозпроизводители в Карелии в 2021 году

Министерство сельского хозяйства Карелии планирует на 2021 год ряд направлений государственной поддержки в области растениеводства, плодородия почв и развития мелиоративного комплекса за счет средств федерального и республиканского бюджетов.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"Будет сохранен ряд субсидий по таким направлениям, как несвязанная поддержка, приобретение семян кормовых культур, поставляемых в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, поддержка элитного семеноводства, обеспечение прироста овощей открытого грунта собственного производства, реализация мероприятий по мелиорации земель сельскохозяйственного назначения", - говорится в сообщении. О новых условиях господдержки читайте в интернет-газете "Вести Карелии".