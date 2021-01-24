Минсельхоз объяснил, почему ряд с/х предприятий Карелии "застрял" в 70-х годах прошлого века

Министерство сельского хозяйства Карелии связывает сокращение производства на ряде предприятий с их отказом от модернизации.

Это следует из отчета министерства о результатах государственной программы поддержки сельского хозяйства. Такую поддержу предприятия получают при условии, что они проведут техническое переоснащение и увеличат производство молока.

"Развитие сельскохозяйственных предприятий зависит от решений их собственников. Вместе с тем не все из них хотят улучшать условия труда своих работников за счет автоматизации производственных процессов, предпочитая вести производство в условиях 70-х годов прошлого века…", - пояснили в Минсельхозе. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".