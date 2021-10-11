Минсельхоз опроверг заявление о прекращении поставок молока на Олонецкий молочный комбинат

Министерство сельского хозяйства Карелии опровергло заявление торговой сети «Олония» о прекращении поставок молока государственными совхозами на Олонеций молочный комбинат.

Об этом говорится в сообщении на странице министерства Вконтакте.

Как пояснили в Минсельхозе, основными поставщиками сырого молока на комбинат являются ОАО «Племенное хозяйство «Ильинское», АО «Племсовхоз «Мегрега» и ООО «МФ «Искра». Не более 50% поставок приходилось на долю «Ильинского», еще по 25% - на два других хозяйства.

«Поставки молока от АО «Племсовхоз «Мегрега», ООО «МФ «Искра» в АО «Олонецкий молочный комбинат» остаются на прежнем уровне, что и до 1 октября текущего года. Поставки молока от ОАО «Племенное хозяйство «Ильинское» на завод составляют не менее 50 процентов от прежнего объема. Таким образом, информация о полном прекращении с 1 октября 2021 года поставок молока в АО «Олонецкий молочный комбинат» карельскими производителями сырого молока является недостоверной», - заявили в Минсельхозе.

Ранее руководство Олонецкого молочного комбината объявило, что из-за прекращения поставок молока государственными совхозами предприятию грозит закрытие. В Минсельхозе ответили, что совхозы подняли цены, а комбинат это не устроило.