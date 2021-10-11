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Минсельхоз опроверг заявление о прекращении поставок молока на Олонецкий молочный комбинат

Новости. Общество
08:05, 11 Октября 2021
фото: АО "Олонецкий молочный комбинат"

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Министерство сельского хозяйства Карелии опровергло заявление торговой сети «Олония» о прекращении поставок молока государственными совхозами на Олонеций молочный комбинат.

Об этом говорится в сообщении на странице министерства Вконтакте.

Как пояснили в Минсельхозе, основными поставщиками сырого молока на комбинат являются ОАО «Племенное хозяйство «Ильинское», АО «Племсовхоз «Мегрега» и ООО «МФ «Искра». Не более 50% поставок приходилось на долю «Ильинского», еще по 25% - на два других хозяйства.

«Поставки молока от АО «Племсовхоз «Мегрега», ООО «МФ «Искра» в АО «Олонецкий молочный комбинат» остаются на прежнем уровне, что и до 1 октября текущего года. Поставки молока от ОАО «Племенное хозяйство «Ильинское» на завод составляют не менее 50 процентов от прежнего объема. Таким образом, информация о полном прекращении с 1 октября 2021 года поставок молока в АО «Олонецкий молочный комбинат» карельскими производителями сырого молока является недостоверной», - заявили в Минсельхозе.

Ранее руководство Олонецкого молочного комбината объявило, что из-за прекращения поставок молока государственными совхозами предприятию грозит закрытие. В Минсельхозе ответили, что совхозы подняли цены, а комбинат это не устроило.

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Комментарии

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Бабенка
2021-10-11 10:56:53
Трудящиеся республики возмущены безответственным поведением гали и васи.
Русский
2021-10-11 10:45:31
вася попов - бывший мент. Совпадение ? Не думаю..
Off
2021-10-11 10:59:27
Русский/наташка . Он , в отличие от вас , от бумажных стаканчиков не шарахается )) :)
NEZITIC
2021-10-11 10:32:22
яблочники опять свои проблемы на других скидывают
Leopol'd
2021-10-11 09:58:44
А что ему еще делать? Министру доложить на публику, что он принял бездарное решение, прямо работающее против его отрасли и экономики Карелии в целом?!
Никогда не сдавайся! Позорься до конца!!!
Русский
2021-10-11 09:08:23
яблочнутым верить - себя не уважать. Неудачники во всём.
комба
2021-10-11 08:57:34
Пофиг ваши игры.
.........
2021-10-11 08:26:58
ЛАБИНОВА в ОТСТАВКУ и в СК.
Бабенка
2021-10-11 08:25:32
Там фрау эмми воду мутит в бессильной злобе. От васи инструкции получила
Гость
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