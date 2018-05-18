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Новости. Экономика
13:01, 18 Мая 2018

Минсельхоз планирует создать в Карелии производство по переработке козьего молока

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Министерство сельского хозяйства Карелии ведет переговоры с потенциальными инвесторами о создании первого в республике производства продуктов переработки козьего молока.

Об этом рассказал с на заседании парламентского комитета по экономической политике глава Минсельхоза Владимир Лабинов.

"Я заинтересовал часть людей, им это сильно понравилось. Сейчас нахожусь в переговорном процессе с владельцем самой крупной козьей фермы на территории РФ. Наша задача подобрать имущественный комплекс, который мы могли бы…это пока такой рабочий процесс", - сказал министр.

Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".

 

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Комментарии

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User
2018-05-18 14:24:04
В Пряже и Медгоре коровье молоко окончательно переработали, теперь дойдут руки и до козьего.
Zim
2018-05-18 13:33:49
Это уже вторая козья? Первая то, на десять тысяч голов в Питкяранте, уже небось окупила себя?
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