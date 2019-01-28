Минсельхоз: В Карелии зафиксировали исторический рекорд по удою молока

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В министерстве сельского и рыбного хозяйства республики заявляют, что впервые в истории в региона установлен рекорд по удою на одну фуражную корову в минувшем году.
"Впервые в истории республики получен удой на фуражную корову более 9 тысяч кг молока: животноводы ОАО "Племсовхоз "Мегрега" надоили в среднем по 9043 кг молока в год от каждой из 1315 коров", – сообщается в отчете регионального Минсельхоза по итогам работы в 2018 году.
В среднем по республике в расчете на фуражную корову получено 6960 кг молока, что на 5% превышает показатель 2017 года, сообщают в министерстве.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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