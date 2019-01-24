Минстрой Карелии готов рассмотреть вопрос о выкупе частной котельной, "заморозившей" дома в Суоярви

Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Карелии готово рассмотреть вопрос о выкупе в государственную собственности котельной ООО "ПитэрПит", которая помимо жилого фонда Суоярви отапливает школу, два детских сада, спортивную школу и школу искусств.

В декабре и январе она дважды на несколько дней снижала параметры теплоснабжения, что стало причиной понижения температуры воздуха в помещениях.

Для предотвращения таких ситуаций в будущем Минстрой не исключает возможности выкупа котельной за счет бюджета.

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