12:34, 24 Января 2019
Минстрой Карелии готов рассмотреть вопрос о выкупе частной котельной, "заморозившей" дома в Суоярви
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Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Карелии готово рассмотреть вопрос о выкупе в государственную собственности котельной ООО "ПитэрПит", которая помимо жилого фонда Суоярви отапливает школу, два детских сада, спортивную школу и школу искусств.
В декабре и январе она дважды на несколько дней снижала параметры теплоснабжения, что стало причиной понижения температуры воздуха в помещениях.
Для предотвращения таких ситуаций в будущем Минстрой не исключает возможности выкупа котельной за счет бюджета.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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