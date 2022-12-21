Минстрой Карелии готовится к приближающимся морозам

За первые месяцы отопительного сезона в республике произошло 132 аварии на теплосетях.

По словам главы Минстрой Карелии Виктора Россыпнова, за первые месяцы этого отопительного сезона количество происшествий в сфере теплоснабжения снизилось: 132 против 226 в прошлом.

«Ни в коем случае не рассматриваем это, как повод к самоуспокоению и готовимся к работе в морозный период», - пишет министр на своей странице в соцсети.

Как отметил Виктор Россыпнов, на настоящий момент в Карелии работают 297 котельных, в которые стабильно поставляют топливо. По каждому виду топлива - мазуту и дизелю, углю, щепе и дровам - создан запас не менее чем на 30 суток.

«В этом году было заменено 13 старых котлов, выработавших свой ресурс, а в поселках, где целые котельные отапливали один-два полузаселенных дома установлено 36 локальных источников теплоснабжения», - рассказал министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Карелии.

Глава Минстроя напомнил, что республика использовала новый федеральный механизм – привлечение заемных средств Фонда национального благосостояния для модернизации сетей. Предприятие «КарелКоммунЭнерго» получило займ на 7 лет в размере 204 млн руб., 51 млн пойдут на замену изношенных тепловых сетей Суоярви. Уже завершены работы по улице Ленина, в следующий межотопительный сезон ремонтные работы будут продолжены на других улицах города. А в 2024 году за счет инфраструктурного бюджетного кредита на 139 млн руб. будет произведена замена наиболее проблемных участков тепловых сетей в Сегеже, пообещал Виктор Россыпнов.

Ранее сообщалось, перепады температур от лютых морозов до оттепелей угрожают ЖКХ Карелии на Новый год.