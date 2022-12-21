Реклама

Истории успеха Торгового дома «Ярмарка»
Новое
Сегодня 14:00
Они делают мир ярче!
Сегодня 11:08
Боец из поселка Карелии Александр Наумов погиб в ходе спецоперации на Украине
Сегодня 11:28
Шойгу: «Армейский корпус создадут в Карелии»
21.12.2022 17:06

Минстрой Карелии готовится к приближающимся морозам

Новости. Общество
15:31, 22 Декабря 2022
фото: Виктор Россыпнов/ВК

Новости партнеров

За первые месяцы отопительного сезона в республике произошло 132 аварии на теплосетях.

По словам главы Минстрой Карелии Виктора Россыпнова, за первые месяцы этого отопительного сезона количество происшествий в сфере теплоснабжения снизилось: 132 против 226 в прошлом.

«Ни в коем случае не рассматриваем это, как повод к самоуспокоению и готовимся к работе в морозный период», - пишет министр на своей странице в соцсети.

Как отметил Виктор Россыпнов, на настоящий момент в Карелии работают 297 котельных, в которые стабильно поставляют топливо. По каждому виду топлива - мазуту и дизелю, углю, щепе и дровам - создан запас не менее чем на 30 суток.

«В этом году было заменено 13 старых котлов, выработавших свой ресурс, а в поселках, где целые котельные отапливали один-два полузаселенных дома установлено 36 локальных источников теплоснабжения», - рассказал министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Карелии.

Глава Минстроя напомнил, что республика использовала новый федеральный механизм – привлечение заемных средств Фонда национального благосостояния для модернизации сетей. Предприятие «КарелКоммунЭнерго» получило займ на 7 лет в размере 204 млн руб., 51 млн пойдут на замену изношенных тепловых сетей Суоярви. Уже завершены работы по улице Ленина, в следующий межотопительный сезон ремонтные работы будут продолжены на других улицах города. А в 2024 году за счет инфраструктурного бюджетного кредита на 139 млн руб. будет произведена замена наиболее проблемных участков тепловых сетей в Сегеже, пообещал Виктор Россыпнов.

Ранее сообщалось, перепады температур от лютых морозов до оттепелей угрожают ЖКХ Карелии на Новый год.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.12.2022, 16:54
Шойгу сказал, как долго будет продолжаться спецоперация
20.12.2022, 20:30
Финляндия запретила вывоз в Россию «средств для борьбы с беспорядками»
15.12.2022, 18:20
Гражданина России и Финляндии приговорили к крупному штрафу за сокрытие второго гражданства
20.12.2022, 00:10
Врач описал опасные действия родителей при ОРВИ у ребенка
16.12.2022, 11:12
Военком Карелии: законны ли уведомления, оставленные в почтовом ящике
19.12.2022, 06:40
Стало известно, где будет служить сын главы Карелии

Чтиво

20.12.2022 15:59
Без политики
Зимние витамины
Заведующая центром здоровья Городской поликлиники №2 Петрозаводска Оксана Васильевна Красильникова рассказала о необходимых в зимнее время витаминах и минералах.
ГорПО Петрозаводска: 64 года работы для людей!
12.12.2022 15:30
Вадим Маркелов: «Направо пойдешь — коня потеряешь, налево пойдешь — головы лишишься»
01.12.2022 12:16
архив чтиво

Медиа

Жилой комплекс «Каскад» — волшебство рядом
13.12.2022 10:30
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.