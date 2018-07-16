Минстрой Карелии предложил снизить плату за ЖКУ для жителей аварийных домов

Минстрой Карелии направил обращение в органы местного самоуправления для организации работы по оптимизации размера оплаты за услуги ЖКХ.

"Сегодня жители Карелии, как и других регионов, в ожидании переселения вынуждены полностью оплачивать содержание квартир, которые фактически непригодны для проживания. Более того, квитанции с платой за жилищно-коммунальные услуги каждый месяц получают не только проживающие в ветхих домах, но и те, кто владеет квадратными метрами зачастую в заброшенных аварийных строениях", - пишет пресс-служба Минстроя Карелии.

К сожалению, действующим жилищным кодексом не предусмотрено освобождение от оплаты за ЖКУ в аварийных и ветхих домах. Однако, по словам министра строительства, ЖКХ и энергетики РК Олега Ермолаева, закон позволяет собственникам самостоятельно устанавливать размер платы за содержание и текущий ремонт, и эту возможность нужно использовать.

Например, в доме, который признали аварийным, на обеспечение нормативных условий для проживания может быть направлен только текущий ремонт. От остальных работ по ремонту дома жильцы вправе отказаться на общем собрании собственников. За счет исключения из квитанции лишних или ненужных работ можно добиться уменьшения платы за содержание дома.

В первую очередь, обращать внимание на проблему несправедливого распределения оплаты за жилищно-коммунальные услуги между жильцами многоквартирных домов, должны органы местного самоуправления. Однако на сегодняшний день разъяснительная работа в муниципалитетах ведется крайне слабо.

В обращении, подготовленном Минстроем Карелии, муниципалитетам рекомендовано в кратчайшие сроки инициировать общие собрания собственников жилых помещений.

На собраниях необходимо пересмотреть перечень работ, включенных в договор управления, в соответствии с реальным объемом выполняемых работ. В министерстве строительства отмечают, что решением общего собрания может быть изменена форма управления домом.

Так, если в аварийном доме менее 30 квартир, переход на непосредственное управление позволит значительно снизить расходы, вплоть до полного исключения платы за содержание помещения.

Кроме того, местные власти имеют право освободить жителей, проживающих в аварийном жилье по договорам социального найма, от платы за найм.

Переход на непосредственное управление возможен в домах, где органы местного самоуправления имеют в собственности менее 50 процентов жилых помещений.

Также Минстроем Карелии региональному оператору ООО "Автоспецтранс" дано поручение не выставлять плату за вывоз мусора собственникам и нанимателям аварийных домов, в которых никто не проживает.

"Зачастую люди каждый месяц получают квитанции на оплату жилья, в котором невозможно жить. Несправедливо в полном объёме брать плату с владельцев ветхих бараков наравне с другими собственниками, "аварийный" квадратный метр не должен быть равноценен стоимости благоустроенного жилья. Работа местной власти должна привести к установлению справедливой и посильной платы за жилищно-коммунальные услуги для населения, вынужденного проживать в ветхом жилье", - подчеркнул руководитель Минстроя Карелии Олег Ермолаев.

Минстрой напомнил, что в нынешнем году в Карелии завершается реализация программы переселения из аварийного жилья, признанного таковым до 2012 года. Расселение аварийного жилья находится на особом контроле главы Карелии Артура Парфенчикова.