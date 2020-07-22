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Минстрой Карелии проведет "горячую линию" по расселению "аварийки" и капремонту

Новости. Общество
17:20, 22 Июля 2020
фото: © shutterstock.com
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Специалисты регионального Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 23 июля ответят на вопросы жителей республики.

В четверг, 23 июля, с 17 до 18 часов можно будет задать вопросы, касающиеся проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, региональных целевых программ и другие.

По вопросам расселения аварийного жилья и капитального ремонта звоните по номерам: 8 (8142) 76-61-35 или 78-32-73.

По всем остальным по номеру: 8 (8142) 78-51-57.

Ранее в Минстрое рассказали, с  какой целью власти Карелии планируют передать ряд полномочий по коммуналке районам.

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