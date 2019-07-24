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Новости. Экономика
15:55, 24 Июля 2019
фото: pixabay.com / AlexanderStein

Минстрой Карелии разъяснил программу льготного ипотечного кредитования населения

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Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Карелии подготовило разъяснения об условиях участия жителей республики в программе льготного ипотечного кредитования, которая действует с марта 2019 года.

Программа дает возможность понижения ставки ипотечного кредита на 3% при приобретении жилья на первичном или вторичном рынке.

Минстрой приводит в качестве примера, какими будут условия ипотеки при сумме займа в 1,5 млн рублей на 15 лет при ставке 10,9%.  В рамках программы ставка составит 7,9%, а общая сумма расходов на ипотеку, помимо самого займа - 1,05 млн рублей. Таким образом, при получении господдержки получатель кредита сэкономит порядка 500 тыс. рублей.

О программе подробно - в материале интернет-издания "Вести Карелии".

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Комментарии

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Lana
2019-07-24 19:32:40
Откуда такие щедроты? А говорили в стране денег нет. При зарплате в 60-70 тыс.рублей и кредиты не понадобились бы (300 руб. х 200 = 60000 руб. - средняя зарплата по стране в 80-х годах на индекс цены на хлеб 40 руб.: 20 коп.) За 10 лет можно на квартиру скопить 3 ляма.
бюджет
2019-07-24 18:51:40
Надо не разъяснять, а ставку делать 2%!
zanoza
2019-07-24 16:57:42
Господдержка будет оказана 50 гражданам, а остальные не граждане? Что у нас за дискриминация?
Гость
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