Минстрой Карелии разъяснил программу льготного ипотечного кредитования населения

Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Карелии подготовило разъяснения об условиях участия жителей республики в программе льготного ипотечного кредитования, которая действует с марта 2019 года.

Программа дает возможность понижения ставки ипотечного кредита на 3% при приобретении жилья на первичном или вторичном рынке.

Минстрой приводит в качестве примера, какими будут условия ипотеки при сумме займа в 1,5 млн рублей на 15 лет при ставке 10,9%. В рамках программы ставка составит 7,9%, а общая сумма расходов на ипотеку, помимо самого займа - 1,05 млн рублей. Таким образом, при получении господдержки получатель кредита сэкономит порядка 500 тыс. рублей.

О программе подробно - в материале интернет-издания "Вести Карелии".