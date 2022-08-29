Минстрой опроверг информацию о «возможной экологической катастрофе» в Медвежьегорске

Канализационная станция в карельском городе работает в штатном режиме.

Министерство строительства Карелии и Администрация Медвежьегорского района отреагировали на информацию СМИ о том, что районный центр оказался под угрозой экологической катастрофы из-за аварии на канализационной насосной станции — в помещении обрушилось основание стены резервуара, вода затопила машинное отделение и вывела из строя насосы.



— Опубликованные рядом СМИ данные «о возможной экологической катастрофе в Медвежьегорске» неактуальны и запоздали, по меньшей мере, на три месяца, — сообщил министр строительства, ЖКХ и энергетики РК Виктор Россыпнов.



После аварии перекачка стоков была оперативно организована погружными насосами по временной линии.



25 мая этого года из резервного фонда правительства были выделены 2, 5 миллиона рублей на ликвидацию последствий аварии. Общая стоимость работ — более 5,44 млн. рублей, большую часть финансирования обеспечивает бюджет Медвежьегорска.



Бетонная стена канализационной насосной станции, её гидроизоляция и пол сооружения были восстановлены в июне этого года. В августе поставлено и смонтировано новое насосное оборудование.



— На ближайшей неделе будет завершён монтаж новой запорной арматуры и обратных клапанов. Водоотведение будет организовано по постоянной схеме, — пишет (https://vk.com/wall498739439_ 3350) на своей странице глава Минстроя. — На фото — та самая станция, отремонтированная ещё летом.



11 августа, когда основная часть работ была уже выполнена, оборудование – частично смонтировано, а мероприятия обеспечены финансированием, суд первой инстанции вынес решение, согласно которому ответчик — компания «Сток» должна установить оборудование и запустить его в течение 4 месяцев с момента вступления в силу решения суда. Решение вступило в силу 13 сентября, что и стало поводом для публикации.



Как сообщает Администрация Медвежьегорска, сейчас станция работает в штатном режиме, насосы в рабочем состоянии, Подтопления и залива территории сточными водами не зафиксировано.