Минстрой планирует сократить отключения горячей воды до трех дней

Сроки профилактических отключений горячей воды в российских городах могут сократиться до трех дней.

Об этом рассказал "Известиям" замглавы Минстроя России Андрей Чибис.

Он рассказал о работе по внедрению "умных технологий" в сфере ЖКХ. "Разрабатываются технологии, связанные с оптимизацией процессов управления сетями, переключения запорной арматуры, алгоритмами отключения и переключения, которые позволяют радикально сократить сроки отключения горячей воды", - сказал Чибис.

По его словам, в этом заинтересованы сами коммунальные компании, поскольку за время привычного двухнедельного отключения они теряют выручку за горячую воду.

"В прошлом году мы экспериментировали с тремя городами. Брали пока не весь город, а большие микрорайоны. Были даже ситуации, где удалось сократить до трех дней. Это не потребовало миллиардных инвестиций, достаточно оказалось "умного" подхода с минимальными вложениями, смарт-решениями, которые позволяют и выручку сохранить, и людям комфорт обеспечить", - рассказал замминистра.