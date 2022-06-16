Минстрой предложил упростить отзыв лицензий у недобросовестных управляющих компаний

В ведомстве отметили, что с 2015 года в России были отозваны лицензии у 2 610 управляющих организаций.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства планирует упростить отзыв лицензий у недобросовестных управляющих компаний. Об этом в пятницу сообщил главный государственный жилищный инспектор России, заместитель министра строительства и ЖКХ Алексей Ересько на заседании совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации. Об этом сообщает ТАСС.

«Минстрой России совместно с Госдумой, Советом Федерации прорабатывает вопрос упрощения процедуры исключения лицензий недобросовестных управляющих компаний (из реестра лицензий — прим. ТАСС), а также процедуры аннулирования лицензий», — сказал он, добавив, что на необходимость данного решения указывает обратная связь с жителями.

По словам Ересько, с 2015 года в России были отозваны лицензии у 2 610 управляющих организаций, тогда как сейчас действует 22 тыс. лицензий. «Очень тяжело отзывать лицензию. Для этого нужны очень веские основания, это долгий процесс», — добавил он.

Ранее Ересько сообщал, что Минстрой обсуждает подходы к лицензированию управляющих организаций в РФ. По его словам, их руководители должны понимать, что потерять лицензию может быть легче, чем получить.