Минтранс Карелии напомнил, куда жаловаться на плохую уборку дорог

Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики опубликовало телефоны дежурных служб для оперативного решения вопросов, связанных с содержанием автодорог.

В ведомстве напомнили, что диспетчерская служба Управтодора Карелии ведет сбор информации о состоянии региональных дорог, работающей технике, наличии ДТП, фактических погодных условиях. Эти данные используются при оценке деятельности подрядных организаций для принятия оперативных решений

Круглосуточный телефон диспетчерской службы Управтодора - +7(8142) 77-33-55.

По содержанию проходящих по территории республики федеральных автодорог необходимо обращаться в "Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург—Мурманск Федерального дорожного агентства" (Упрдор "Кола"). Телефон диспетчера +7(8142) 44-44-88.

Обслуживанием муниципальных дорог занмаюются местные администрации. Для решения проблем, связанных с содержанием улично-дорожной сети муниципалитетов, необходимо звонить по телефонам Единых дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС):

- Петрозаводский городской округ (8142) 78-49-41, 051

- Пудожский район (81452) 5-27-00

- Сортавальский район (81430) 4-70-00

- Пряжинский район (81456) 3-21-90

- Олонецкий район (81436) 4-12-40

- Муезерский район (81455) 3-39-28, +7 (960) 218-16-16

- Костомукшский городской округ (81459) 5-23-35

- Суоярвский район (81457) 5-14-98

9 Беломорский муниципальный район (81437) 5-42-90

10 Кондопожский муниципальный район (81451) 7-98-75, +7 (900) 457-79-04

11 Калевальский муниципальный район (81454) 4-17-86

12 Прионежский район (8142) 57-84-42, +7 (900) 463-00-73

13 Лоухский район (81439) 5-21-38, +7 (960) 210-77-74

14 Кемский район (81458) 5-46-97

15 Лахденпохский район (81450) 4-34-09

16 Медвежьегорский район (81434) 5-22-71

17 Питкярантский район +7 (964) 317-50-91

18 Сегежский район (81431) 4-32-44.