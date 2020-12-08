Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
За сутки в Карелии коронавирусом заразились рекордное количество детей
Сегодня 09:41
В МЧС Карелии показали кадры с места пожара на Старой Кукковке (ФОТО) 2
Сегодня 14:21
На месте знаменитого "1939" в Петрозаводске откроют бар под другим названием 4
Сегодня 07:50
В России запретят сжигать мусор и разводить костры на территории частных домов 5
Сегодня 10:18
Как будете отмечать Новый год в условиях коронавируса? (ОПРОС) 6
Сегодня 15:43
МВД назвало основания для отказа в сдаче экзамена на права
08.12.2020 20:40
Рэпер исполнил "Долго будет Карелия сниться" в хип-хоп обработке 12
Сегодня 13:00

Минтранс Карелии напомнил, куда жаловаться на плохую уборку дорог

Новости. Общество
18:40, 09 Декабря 2020
фото: mach-equip.ru
Загрузка...

Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики опубликовало телефоны дежурных служб для оперативного решения вопросов, связанных с содержанием автодорог.

В ведомстве напомнили, что диспетчерская служба Управтодора Карелии ведет сбор информации о состоянии региональных дорог, работающей технике, наличии ДТП, фактических погодных условиях. Эти данные используются при оценке деятельности подрядных организаций для принятия оперативных решений

Круглосуточный телефон диспетчерской службы Управтодора - +7(8142) 77-33-55.

По содержанию проходящих по территории республики федеральных автодорог необходимо обращаться в "Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург—Мурманск Федерального дорожного агентства" (Упрдор "Кола"). Телефон диспетчера +7(8142) 44-44-88.

Обслуживанием муниципальных дорог занмаюются местные администрации. Для решения проблем, связанных с содержанием улично-дорожной сети муниципалитетов, необходимо звонить по телефонам Единых дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС):

- Петрозаводский городской округ (8142) 78-49-41, 051

- Пудожский район (81452) 5-27-00

- Сортавальский район (81430) 4-70-00

- Пряжинский район (81456) 3-21-90

- Олонецкий район (81436) 4-12-40

- Муезерский район (81455) 3-39-28, +7 (960) 218-16-16

- Костомукшский городской округ (81459) 5-23-35

- Суоярвский район (81457) 5-14-98

9 Беломорский муниципальный район (81437) 5-42-90

10 Кондопожский муниципальный район (81451) 7-98-75, +7 (900) 457-79-04

11 Калевальский муниципальный район (81454) 4-17-86

12 Прионежский район (8142) 57-84-42, +7 (900) 463-00-73

13 Лоухский район (81439) 5-21-38, +7 (960) 210-77-74

14 Кемский район (81458) 5-46-97

15 Лахденпохский район (81450) 4-34-09

16 Медвежьегорский район (81434) 5-22-71

17 Питкярантский район +7 (964) 317-50-91

18 Сегежский  район (81431) 4-32-44.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.12.2020, 19:44
Парфенчиков отправил школьников Карелии на каникулы и дистант (СРОЧНО)
02.12.2020, 09:17
Новый рекорд по числу зараженных коронавирусной инфекцией за сутки установлен в Карелии
08.12.2020, 14:10
Глава Карелии объяснил, почему родителям стоит оставить своих дошкольников дома
02.12.2020, 09:21
Число жертв коронавируса в Карелии выросло до 106
07.12.2020, 12:42
Холод придет в Карелию перед Новым годом
06.12.2020, 14:40
Пациенты в ужасе от состояния отделения в Железнодорожной больнице Петрозаводска (ФОТО)

Чтиво

02.12.2020 13:15
Без политики
Костная клиника: таблетки вас не спасут
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
Включите "режим сбережения энергии" 1
30.11.2020 12:37
Почему российская комедия "Непосредственно Каха!" бьёт все рекорды
26.11.2020 09:55
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»