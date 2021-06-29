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Минтранс Карелии: Один перегруженный грузовик разрушает дорогу как 200 тыс. легковушек

Новости. Общество
10:19, 30 Июня 2021
фото: © Yuri Smityuk/TASS

Министерство транспорта Карелии оценило последствия движения по автодорогам грузовиков с превышением допустимой массы.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Большегрузный автомобиль лишь с десятипроцентным превышением допустимой массы в среднем оказывает на покрытие дороги нагрузку, эквивалентную воздействию 200 тыс. легковых автомобилей», — пояснили в Минтрансе.

Для пресечения таких нарушений строятся автоматические пункты весогабаритного контроля. Два новых пункта будут оборудованы в этом году на автодороге «Олонец-Питкяранта-Леппясилта» в Карелии — на 134-м и 122-м километре.

Новые комплексы в режиме онлайн фиксируют весогабаритные параметры всех типов механических транспортных средств, их регистрационные номера, а также факты нарушения водителями скоростного режима и выезда на полосу встречного движения.

Полный список участков автодорог, где уже работают такие пункты, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2021-06-30 11:51:37
Вместо того чтобы делать крепкие дороги и снять проблему устанавливают автоматические пункты весогабаритного контроля. Кто-то на этом просто зарабатывает денежки и радуется. Таким хорошие дороги не нужны, им нужен повод для штрафов и поборов.
бюджет
2021-06-30 11:41:01
Дороги строить надо как в Германии, или США, с арматурой 16 мм. В Турции жара еще крепче, а дороги без колейности.
кир
2021-06-30 10:37:17
Ваша работа, - сказал кот.
VladPTZ
2021-06-30 10:34:39
Зачем флот развалили в 90Х из-за сееменутной выгоды по продаже металлолома ? Один корабль мог вести за раз от 1000-5000 тон. А сейчас возят машинами ушатывая дороги.
Гость
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