Минтранс Карелии: Один перегруженный грузовик разрушает дорогу как 200 тыс. легковушек

Министерство транспорта Карелии оценило последствия движения по автодорогам грузовиков с превышением допустимой массы.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Большегрузный автомобиль лишь с десятипроцентным превышением допустимой массы в среднем оказывает на покрытие дороги нагрузку, эквивалентную воздействию 200 тыс. легковых автомобилей», — пояснили в Минтрансе.

Для пресечения таких нарушений строятся автоматические пункты весогабаритного контроля. Два новых пункта будут оборудованы в этом году на автодороге «Олонец-Питкяранта-Леппясилта» в Карелии — на 134-м и 122-м километре.

Новые комплексы в режиме онлайн фиксируют весогабаритные параметры всех типов механических транспортных средств, их регистрационные номера, а также факты нарушения водителями скоростного режима и выезда на полосу встречного движения.

Полный список участков автодорог, где уже работают такие пункты, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».