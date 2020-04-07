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Минтранс Карелии: Таксисты обязаны проводить дезинфекцию салонов

Новости. Общество
12:10, 06 Апреля 2020
фото: © Андрей Махонин/ТАСС
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Жителям Карелии рекомендовано проявлять особую бдительность при использовании услуг легковых такси, сообщили в республиканском Минтрансе.

Минтранс рекомендует при посадке в такси спрашивать у водителей наличие разрешения на осуществление перевозок. В случае его отсутствия, скорее всего, перевозчик осуществляет свою деятельность незаконно.

В соответствии с распоряжением главы РК, автоперевозчики, работающие на основании лицензий, уведомлены о необходимости обязательного и регулярного проведения дезинфекции салонов своих транспортных средств.

Напомним, работа общественного транспорта в Петрозаводске приостановлена до 14 апреля из-за продления режима самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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Комментарии

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кир
2020-04-06 12:17:51
Уже побежали и волосы назад. Дождётесь. Нет, кошелёк могут стырить, если пассажир задумчивый. :)
Гость
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