Минтранс Карелии: Таксисты обязаны проводить дезинфекцию салонов

Жителям Карелии рекомендовано проявлять особую бдительность при использовании услуг легковых такси, сообщили в республиканском Минтрансе.

Минтранс рекомендует при посадке в такси спрашивать у водителей наличие разрешения на осуществление перевозок. В случае его отсутствия, скорее всего, перевозчик осуществляет свою деятельность незаконно.

В соответствии с распоряжением главы РК, автоперевозчики, работающие на основании лицензий, уведомлены о необходимости обязательного и регулярного проведения дезинфекции салонов своих транспортных средств.

Напомним, работа общественного транспорта в Петрозаводске приостановлена до 14 апреля из-за продления режима самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции.