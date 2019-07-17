Минтранс прокомментировал информацию о срыве авиарейсов в Петрозаводске

В министерстве по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии дали официальный комментарий в связи с информацией о возможном прекращении авиасообщения с Петрозаводском из-за ремонта аэропорта.

Аэропорт закрыт не будет, все рейсы будут выполняться в соответствии с расписанием полетов, сообщил глава карельского Минтранса Алексей Кайдалов на свой странице в соцсети.

"В Минобороне подтвердили готовность ремонтировать аэропорт «Петрозаводск» без его закрытия, а люди, купившие авиабилеты с вылетом из аэропорта карельской столицы, могут не переживать за свои отпуска", - написал министр.

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