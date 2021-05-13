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Минтруд хочет платить работодателям, чтобы они брали на работу выпускников

Новости. Общество
09:02, 14 Мая 2021
фото: © РИА Новости. Артем Креминский
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Министерство труда и социальной защиты РФ предлагает распространить субсидирование занятости на выпускников 2020 года.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

По его словам, сейчас число официально зарегистрированных безработных россиян моложе 25 лет составляет 156 тыс. человек, при этом 15 тыс. — это выпускники прошлого года, часть из которых встала на учет после 1 января 2021 года.

«Именно они нуждаются в помощи в получении первого места работы. Поэтому предлагаем распространить субсидирование занятости на выпускников 2020 года, которые не нашли постоянную работу, встали или встанут на учет уже после 1 января 2021 года», — сказал Котяков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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