Минтруд: Негосударственные пенсии, возможно, будут назначать по старым правилам

Минтруд изучает возможность разрешить негосударственным пенсионным фондам (НПФ) назначать пенсии по пенсионным договорам, заключенным после 1 января 2019 года по старым правилам, которые действовали до повышения пенсионного возраста.

Соответствующие запросы ведомство направило в Центральный банк, Минфин и Минэкономразвития, сообщили в пресс-службе Минтруда.

"Возможность назначения негосударственных пенсий по старым основаниям, но по пенсионным договорам, заключенным после 1 января 2019 года изучается. В частности, позиции по данному вопросу запрошены Минтрудом России у Банка России, Минфина России и Минэкономразвития России для анализа социально-экономических последствий", – рассказали в ведомстве.

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