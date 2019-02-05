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Новости. Экономика
09:05, 05 Февраля 2019
фото: ТАСС / Михаил Соколов/

Минтруд: Негосударственные пенсии, возможно, будут назначать по старым правилам

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Минтруд изучает возможность разрешить негосударственным пенсионным фондам (НПФ) назначать пенсии по пенсионным договорам, заключенным после 1 января 2019 года по старым правилам, которые действовали до повышения пенсионного возраста.

Соответствующие запросы ведомство направило в Центральный банк, Минфин и Минэкономразвития, сообщили в пресс-службе Минтруда.

"Возможность назначения негосударственных пенсий по старым основаниям, но по пенсионным договорам, заключенным после 1 января 2019 года изучается. В частности, позиции по данному вопросу запрошены Минтрудом России у Банка России, Минфина России и Минэкономразвития России для анализа социально-экономических последствий", – рассказали в ведомстве.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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