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Новости. Общество
22:00, 29 Декабря 2018
фото: pixabay

Минтруд оценил дефицит доходов всех бедных россиян

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Россиянам суммарно не хватает 750-800 млрд рублей доходов, чтобы никто в стране не подпадал под текущий критерий бедности.

Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, сообщают "Ведомости".

"Количество людей, которые находятся ниже уровня бедности, это 13,3% людей, — 20 млн человек. Надо достичь показателей 6,5-6% за эти годы [до 2024 г.], то есть в два раза его снизить. Мы понимаем, что дефицит доходов, то есть нехватка доходов для того, чтобы все получали на уровне прожиточного минимума, — порядка 750-800 млрд руб.", — сказал Топилин в эфире телеканала "Россия 24".

"Понятно, что есть семьи более доходные, менее доходные, у кого глубина бедности больше, у кого меньше. И нам очень важно именно дойти до семей, посмотреть, что это за семьи, в чем причины. Как правило, это семьи с детьми: 65-67% — это семьи с детьми", — признал министр.

Президент Владимир Путин в майском указе поручил сократить бедность вдвое. По данным Всемирного банка, бедность в России резко дифференцирована: в Москве доля тех, кто живет за чертой бедности, — около 7,5%, а, например, в Калмыкии – 34,7%. Величина прожиточного минимума в целом по России на III квартал 2018 года установлена на уровне 10 451 руб.

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