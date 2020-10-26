Минтруд пообещал пенсионерам рост прожиточного минимума

Новая методика расчета прожиточного минимума обеспечивает ежегодный устойчивый рост прожиточного минимума пенсионера.

"Новая методика расчета такого риска не содержит. Величины прожиточных минимумов пенсионера как в целом по стране, так и в каждом регионе, будут увеличиваться единообразно. И такой рост будет ежегодным", - пишет ТАСС по ссылкой на пресс-службу Минтруда РФ.

Счетная палата ранее выпустила заключение, в котором говорится, что изменение методики расчета прожиточного минимума с 2021 года не гарантирует ежегодное увеличение прожиточного минимума пенсионера (ПМП). Согласно документу, в случае, если ПМП не меняется в регионе в течение нескольких лет, это может привести к уменьшению пенсионных выплат в новом году по сравнению с текущим годом. Так, в 18 регионах в 2021 году размер ПМП останется без изменений, а в 15 из них он не будет меняться уже третий год подряд.

"Расчеты, которые приведены в отчете Счетной палаты, основаны на результатах прошлых лет. Они показывают, что в большом ряде субъектов при действующей модели установления прожиточного минимума на основе потребительской корзины он зачастую не изменялся, а, следовательно, не увеличивались и пенсии неработающих граждан - получателей федеральных или региональных социальных доплат", - отметили в Минтруде, уточнив, что такой риск исключается новой методикой.