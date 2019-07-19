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Новости. Общество
22:00, 19 Июля 2019
фото: © Александр Рюмин/ТАСС

Минтруд прогнозирует увеличение числа безработных предпенсионеров в 1,6 раза

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Минтруд России прогнозирует увеличение в 2020 году в 1,6 раза численности безработных предпенсионеров в связи с их массовой регистрацией в качестве безработных на фоне реализации проекта "Старшее поколение".

Такие данные содержатся в пояснительной записке к разработанному ведомством проекту постановления правительства России "О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2020 год", сообщает "Коммерсантъ".

В документе указано, что среднемесячная численность официально зарегистрированных безработных предпенсионного возраста в 2020 году составит 150,2 тыс. человек, в январе--июне 2019 года этот показатель был на уровне 92 тыс. человек.

Что касается размера пособий по безработице, то его в 2020 году планируют оставить на прежнем уровне — 1,5 тыс. руб. минимальное, максимальное для всех безработных — 8 тыс. руб., для безработных предпенсионного возраста — 11280 руб., отмечается в пояснительной записке. При этом, по подсчетам Минтруда, размер дополнительной потребности для выплаты пособий на фоне увеличения численности граждан предпенсионного возраста составит — 2,64 млрд руб. (в 2020 году), около 2,64 млрд руб. (в 2021 году) и 2,63 млрд руб. в 2022 году.

Напомним, в октябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении пенсионного возраста. Согласно новым правилам, пенсионный возраст увеличивается на пять лет: с 60 до 65 у мужчин, и с 55 до 60 — у женщин.

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