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Минтруд разработал правила увольнения при пандемии

Новости. Общество
20:40, 29 Мая 2020
фото: © Алексей Рожнов
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Минтруд подготовил документ об особом порядке увольнения сотрудников и введения режима простоя во время пандемии.

Министерство труда и соцзащиты подготовило проект постановления правительства "Об особенностях правового регулирования трудовых отношений в 2020 году" в целях "упрощения взаимодействия работодателя и работников" в условиях пандемии COVID-19, пишет РБК.

Проект постановления направлен на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношенийю.

"Документ в его текущем виде – это свод предложений, поступивших от всех сторон социального партнерства", – уточнили в Минтруде.

Согласно документу, запрещено увольнять или отправлять сотрудника в простой по инициативе работодателя. В то же время ограничений на сокращение штата не прописано. Так, в этом случае в условиях пандемии уволить человека можно будет только на следующий рабочий день после завершения ограничительных мер, если двухмесячный срок уведомления работника истекает в период их действия, сообщает издание "РИА Новости".

Также рекомендовано:

- сократить с двух месяцев до двух недель срок уведомления работника об изменении по инициативе работодателя условий трудового договора и режима работы;

- увеличить разрешенный срок перевода сотрудника без его согласия на не указанную в трудовом договоре работу у того же работодателя с одного месяца до трех.

Для категорий работников, на которых не распространяется режим ограничительных мер, введение простоя происходит по действующему законодательству.

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Комментарии

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