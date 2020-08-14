890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Глава Минздрава Карелии сообщил о тенденции к снижению числа заболевших COVID-19 в республике 20
Сегодня 09:42
Злоумышленники "пробили" жителя Карелии по GPS и угнали его машину 2
Сегодня 07:25
От коронавируса в Карелии скончался 66-летний мужчина 6
Сегодня 09:16
Жительница Карелии выиграла в лотерее мотоцикл почти за полмиллиона рублей 2
Сегодня 12:53
Полиция нашла мужчину, разрисовавшего "защищенный" от вандалов дом в центре Петрозаводска 15
Сегодня 10:50
Роженица с ребенком может уехать из перинатального центра Карелии на социальном транспорте 1
Сегодня 13:38

Минтруд России предложил увеличить прожиточный минимум

Новости. Общество
16:34, 14 Августа 2020
фото: pixabay
Загрузка...

Минтруд России предложил увеличить прожиточный минимум за II квартал до 11468 рублей - от него зависит минимальный размер оплаты труда, который обязаны соблюдать все работодатели.

Соответствующий проект приказа министерства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Установить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за II квартал 2020 года на душу населения 11468 рублей, для трудоспособного населения – 12392 рубля, пенсионеров – 9422 рубля, ‎детей – 11423 рубля",- говорится в документе.

В Карелии на МРОТ начисляются северные надбавки и районные коэффициенты.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Бездельник
2020-08-14 17:59:48
Как можно прожить на 11.5 тыс.руб. если только коммунальные платежи зимой около 6000 руб. Остается 5500 на месяц. Неужели на них возможно выжить? Хочется чтобы чиновники, участвующие в определении суммы МРОТа, показали своим примером, как не здравствовать припеваючи, а хотя не бы помереть от голода в течении месяца на эту красивую денежку.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.08.2020, 10:28
Хулиганы изуродовали только что покрашенный дом в центре Петрозаводска (ФОТО)
09.08.2020, 13:56
После ДТП машины раскидало по перекрестку в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)
12.08.2020, 07:15
Солист группы "Руки вверх" ушел с семьей в леса Карелии (ФОТО)
10.08.2020, 08:58
Отмена транспортного налога для российских авто вызвала сомнения у Федерации автовладельцев
13.08.2020, 14:24
Пропавшего 10 дней назад рыбака на озере в Карелии нашли мертвым без лица
11.08.2020, 12:53
Число фекалий в Онежском озере в Петрозаводске превысило норму в сотни раз

Аналитика

Сегодня 16:07
Обществоведение
Гинеколог Олег Погодин: "Женщина не должна терпеть боль"
Заведующий гинекологическим отделением Перинатального центра Карелии Олег Погодин о женском здоровье, "передовой" гинекологии, безграничных возможностях и семье врачей.
Карелию ждет жаркая политическая осень 4
13.08.2020 16:19
Суоярви в режиме постоянной готовности 2
12.08.2020 13:32
"Минздрав Карелии не преследовал цели увольнять руководителей" 2
11.08.2020 09:20
Выплатить премию и залезть в кредит 17
10.08.2020 15:18
Вся аналитика

Чтиво

11.08.2020 16:00
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
"Кемска волость" как товарный знак 2
11.08.2020 15:50
Александр Баркар: "Есть возраст, в котором мы зависаем"
10.08.2020 09:52
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»