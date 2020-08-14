Минтруд России предложил увеличить прожиточный минимум за II квартал до 11468 рублей - от него зависит минимальный размер оплаты труда, который обязаны соблюдать все работодатели.

Соответствующий проект приказа министерства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Установить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за II квартал 2020 года на душу населения 11468 рублей, для трудоспособного населения – 12392 рубля, пенсионеров – 9422 рубля, ‎детей – 11423 рубля",- говорится в документе.

В Карелии на МРОТ начисляются северные надбавки и районные коэффициенты.

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