Минтруд собирается расширить списки работ, дающих право на досрочную пенсию

Минтруд нашел способ помочь ряду работников досрочно выйти на пенсию.

Минтруд разработал проект постановления правительства Российской Федерации, вносящий изменения в списки работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, сообщает "Российская газета".

Предлагается включать в списки, дающие право на досрочную пенсию, периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников, являющихся условием выполнения работниками определенных видов деятельности. В такие периоды сотрудники отсутствуют на рабочих местах, но они за ними сохраняются, как и заработная плата, а работодатели отчисляют за обучающихся работников взносы на обязательное пенсионное страхование.

Сегодня по закону на досрочную пенсию могут претендовать люди, выработавшие определенный стаж в профессиях, должностях, производствах и учреждениях. Например, досрочно могут выйти на пенсию врачи, учителя, работники общественного транспорта. При этом в стаж работы, дающей право на досрочное пенсионное обеспечение, включаются периоды работы, дающей право на указанную пенсию, которая выполняется постоянно в течение полного рабочего дня, за которые уплачиваются страховые взносы в Пенсионный фонд. Также в стаж включаются периоды получения пособия по государственному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности, а также периоды ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков.

Есть еще и особые обстоятельства. Например, период перевода беременной женщины с работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, на работу, исключающую воздействие неблагоприятных производственных вредных факторов, приравнивается к работе, предшествующей переводу. А вот периоды, когда сотрудников отправляют на обучение, потому что оно просто необходимо для дальнейшей квалифицированной работы (например, врачам нужно постоянно проходить курсы повышения квалификации), в общий стаж сейчас не включаются. Но работники все чаще стали обращаться в суд с требованием включить периоды обучения в общий стаж, необходимый для досрочного выхода на пенсию. И суды встают на сторону работников.