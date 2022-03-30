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Минтруд сообщил, что уровень бедности в России остается высоким

Новости. Экономика
22:00, 06 Апреля 2022
фото: © Донат Сорокин/ТАСС

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Минтруд оценил уровень бедности в России и пришел к выводу, что он остается достаточно высоким.

Уровень бедности в России остается достаточно высоким, хотя по итогам 2021 года он снизился значительно и составил 11%, ситуация в экономике непростая. Об этом сообщила в среду первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина, информирует ТАСС.

«К сожалению, в нашей стране уровень бедности остается достаточно высоким. Под бедными понимаются семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. И мы знаем, что среди граждан, которые такие доходы имеют, доля граждан с детьми очень высокая. <…> По итогам 2021 года уровень бедности достаточно снизился и составлял 11%, но мы с вами понимаем объективно, что сейчас ситуация в экономике непростая, вы уже верно отмечали значительный рост цен и проблемы в занятости», — сказала она, отвечая на вопросы проекта «Народный фронт».

Баталина отметила, что в этой связи в первую очередь необходимо поддержать семьи с критически низкими доходами.

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