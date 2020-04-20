Минтруд упростил регистрацию на бирже труда

Россияне, потерявшие работу из-за ограничительных мер по коронавирусу, могут удаленно и быстро зарегистрироваться на бирже труда/

Об этом сообщил заместитель министра труда РФ Алексей Скляр, пишет "Интерфакс".

"По новому порядку заявителю достаточно будет подать только заявление на портале "Работа в России" и составить резюме", – сказал Скляр в понедельник в эфире телепрограммы "Время" на Первом канале.

При этом, по его словам, "большинство данных в заявлении, это фамилия, имя, отчество, какие-то документы, удостоверяющие личность, уже заполняются автоматически".

9 апреля премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства об упрощенном порядке регистрации безработных РФ на бирже труда, который будет действовать до конца года.

"Регистрацией безработных, назначением пособий по безработице, поиском новой работы, направлением на профобучение, как и раньше, будут заниматься центры занятости, но теперь уже в онлайн режиме", – сказал премьер.

По его словам, "это позволит не только помочь людям с трудоустройством, но и защитить их здоровье в условиях распространения коронавируса".