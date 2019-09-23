Минус 20% на все медицинские услуги в ММЦ "Оптима" только 29 сентября

Оранжевое воскресенье в ММЦ "Оптима" – это сложившаяся добрая традиция медицинского центра и ваша возможность посетить врача-специалиста, провести диагностическое исследование или сдать необходимые анализы с выгодой 20%!

Оранжевое воскресенье в ММЦ "Оптима" – это сложившаяся добрая традиция медицинского центра и Ваша возможность посетить врача-специалиста, провести диагностическое исследование или сдать необходимые анализы с выгодой 20%! Скидка распространяется на все медицинские услуги Клиники, но только один день - 29 сентября 2019 года и по предварительной записи.

В рамках акции прием ведут следующие врачи-специалисты:

- эндокринолог

- сердечно-сосудистый хирург (флеболог)

- терапевт

- гастроэнтеролог

- гинеколог

- уролог

- офтальмолог (окулист)

- кардиолог

- оториноларинголог (ЛОР)

- хирург

- проктолог

- косметолог

А также врачи ультразвуковой диагностики (УЗИ) и врачи лаборанты.

Лабораторные анализы будут приниматься до 13.00

Подробности акции и запись в регистратуре ММЦ "Оптима" по тел. 8(8142) 44-44-60.

Многопрофильный Медицинский Центр "Оптима" на Чапаева 44, отвечает самым современным требованиям и стандартам медицины. Оборудование экспертного класса, высококвалифицированные специалисты, современные технологии, доступные цены, приветливый персонал и уютный интерьер.

Спектр медицинских услуг, который оказывает ММЦ "Оптима", достаточно широк и ориентирован на комплексное решение проблем, связанных с заболеваниями различного характера. Многопрофильность Клиники создает все условия для междисциплинарного, комплексного подхода к решению задач, наиболее эффективной диагностики и успешного лечения наших пациентов.

ММЦ "Оптима" открыла свои двери в августе 2015 года, за эти годы она существенно выросла и расширила спектр оказываемых услуг:

- консультации врачей-специалистов (специалисты более 20 медицинских направлений)

- все виды анализов

- все виды УЗИ (для детей и взрослых)

- лазерная и аппаратная косметология

- подготовка к ЭКО и ведение беременности

- ЭКГ и кардиомониторирование

ММЦ "Оптима" находится по адресу: Чапаева д.44 (2 этаж, вход с торца здания).

Телефоны (8142) 44-44-60 или 63-75-20. Сайт клиники: ммц-оптима.рф.

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

Лицензия № ЛО-10-01-001030 от 17 мая 2016 года.

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