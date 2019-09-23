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Новости. Экономика
12:30, 23 Сентября 2019

Минус 20% на все медицинские услуги в ММЦ "Оптима" только 29 сентября

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Оранжевое воскресенье в ММЦ "Оптима" – это сложившаяся добрая традиция медицинского центра и ваша возможность посетить врача-специалиста, провести диагностическое исследование или сдать необходимые анализы с выгодой 20%!

Оранжевое воскресенье в ММЦ "Оптима" – это сложившаяся добрая традиция медицинского центра и Ваша возможность посетить врача-специалиста, провести диагностическое исследование или сдать необходимые анализы с выгодой 20%! Скидка распространяется на все медицинские услуги Клиники, но только один день - 29 сентября 2019 года и по предварительной записи.

В рамках акции прием ведут следующие врачи-специалисты:

- эндокринолог
- сердечно-сосудистый хирург (флеболог)
- терапевт
- гастроэнтеролог
- гинеколог
- уролог
- офтальмолог (окулист)
- кардиолог
- оториноларинголог (ЛОР)
- хирург
- проктолог
- косметолог

А также врачи ультразвуковой диагностики (УЗИ) и врачи лаборанты.

Лабораторные анализы будут приниматься до 13.00

Подробности акции и запись в регистратуре ММЦ "Оптима" по тел. 8(8142) 44-44-60. 

Многопрофильный Медицинский Центр "Оптима"  на Чапаева 44, отвечает самым современным требованиям и стандартам медицины. Оборудование экспертного класса, высококвалифицированные специалисты, современные технологии, доступные цены, приветливый персонал и уютный интерьер.

Спектр медицинских услуг, который оказывает ММЦ "Оптима", достаточно широк и ориентирован на комплексное решение проблем, связанных с заболеваниями различного характера. Многопрофильность Клиники создает  все условия для междисциплинарного, комплексного подхода к решению задач, наиболее эффективной диагностики и успешного лечения наших пациентов.

ММЦ "Оптима" открыла свои двери в августе 2015 года, за эти годы она существенно выросла и расширила спектр оказываемых услуг: 

- консультации врачей-специалистов (специалисты более 20 медицинских  направлений) 
- все виды анализов
- все виды УЗИ (для детей и взрослых)
- лазерная и аппаратная косметология
- подготовка к ЭКО и ведение беременности
- ЭКГ и кардиомониторирование

ММЦ "Оптима" находится по адресу: Чапаева д.44 (2 этаж, вход с торца здания).

Телефоны (8142) 44-44-60 или 63-75-20. Сайт клиники:  ммц-оптима.рф.

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

Лицензия № ЛО-10-01-001030 от 17 мая 2016 года.

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