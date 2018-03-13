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Новости. Общество
15:39, 13 Марта 2018

Минздрав Карелии: Перинатальный центр в Петрозаводске готов на 93%

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Готовность перинатального центра в Петрозаводске на 1 марта составила 93%, рассказала и.о. первого заместителя министра здравоохранения Карелии Елена Кузьмичева на заседании профильного комитета в парламенте.

"Готовность на 1 марта составляет 93%. Уже смонтированы лифты, 400 помещений полностью готовы. В настоящее время продолжаются пуско-наладочные работы", - сказала Елена Кузьмичева.

По ее словам, в строительство объекта вложено более 2,5 млрд бюджетных денег.

Минздрав готовит документацию для проведения лицензирования объекта, чтобы не затянуть открытие объекта.

Напомним, что строительство Перинатального центра на 130 мест на Лесном проспекте ведется с декабря 2014 года в рамках программы развития перинатальных центров в РФ. Для проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра выделено около 2 миллиардов рублей из федерального бюджета, еще 489 миллионов направила республика.

Сроки сдачи объекта несколько раз переносились.

На одном из последних заседаний глава Карелии Артур Парфенчиков извинился за срыв работ и назвал новую предполагаемую дату открытия центра - в мае-июне этого года.

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Комментарии

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Старый дед щукарь
2018-03-13 16:19:48
Парфеня дожал, но думаю что в штаны накакал при потугах!!!
Гость
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