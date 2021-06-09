Минздрав Карелии прокомментировал выемку документов у замминистра Седлецкого

В министерстве объяснили, с чем связана выемка документов, проведенная силовиками у заместителя министра Сергея Седлецкого.

Заявление Минздрава опубликовано на странице министра Михаила Охлопкова.

"Министерство здравоохранения Республики Карелия информирует, что у заместителя министра Сергея Васильевича Седлецкого следственным управлением МВД осуществлена выемка документов в связи с уголовным делом, возбужденным против одного из индивидуальных предпринимателей, с которым у Минздрава Карелии - судебное дело по нанесенному министерству материальному ущербу", - говорится в тексте сообщения.