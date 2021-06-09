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Минздрав Карелии прокомментировал выемку документов у замминистра Седлецкого

Новости. Криминал
19:41, 09 Июня 2021
фото: google.ru / карты / скриншот

В министерстве объяснили, с чем связана выемка документов, проведенная силовиками у заместителя министра Сергея Седлецкого.

Заявление Минздрава опубликовано на странице министра Михаила Охлопкова.

"Министерство здравоохранения Республики Карелия информирует, что у заместителя министра Сергея Васильевича Седлецкого следственным управлением МВД осуществлена выемка документов в связи с уголовным делом, возбужденным против одного из индивидуальных предпринимателей, с которым у Минздрава Карелии - судебное дело по нанесенному министерству материальному ущербу", - говорится в тексте сообщения.

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Комментарии

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Виктор
2021-06-09 20:51:14
Начальник несет полную ответственность за своего зама взятого им на работу, если он с "косяком" по работе, то министр должен ответить по закону, вплоть до ухода в отставку как и в силовых структурах. А, что не так???
Константин Сергеевич
2021-06-09 21:01:10
Виктор, всё не так. Седлецкий не арестован. Судя по публикации, вопросов у следствия к нему нет. И причём здесь министр?
Комментатор
2021-06-09 20:59:59
Виктор, вы верно говорите. Хочу заметить, что министр, который взял его на эту должность (Швец Марина Павловна), незамедлительно ушла в отставку, после его назначения.
Иван
2021-06-09 20:33:36
Седлецкий ещё будучи главой Пряжинского района не внушал доверия, народ поговаривал и видимо не просто так. Рано или поздно все становится явным, Следствие разберётся. Человек с сомнительной репутацией не должен быть замминистра в здравоохранение.
Комментатор
2021-06-09 20:24:44
Удивительно, что министр не прикрывает своего работника, как это обычно повсеместно происходит, а говорит открыто, все как есть. Имхо, прежде чем брать человека на такую высокую должность, неплохо бы проверять его заслуги и на предыдущем месте работы. А то мало ли он давно всем этим занимается.
врунофф
2021-06-09 19:55:00
Угу. Прям как в Калине красной.. Начальство воровало, а он списывал..
Константин Сергеевич
2021-06-09 20:15:49
врунофф, а у Вас есть доказательства?
театральный критик
2021-06-09 20:38:38
Константин Сергеевич, замечено, что неудачники в интернете выбирают себе погоняло с именем отчеством, ибо в реальной жизни к ним так никто не обращается. Верно, костян ? :)
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