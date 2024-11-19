Mash рассказал, что нашли во время обысков у экс-мэра Петрозаводска Владимира Любарского

Обыски прошли на трех объектах недвижимости в Карелии, Москве и Ярославской области.

Телеграм-канал российского интернет-СМИ Mash сообщил о результатах обысков, проведенных у бывшего мэра карельской столицы Владимира Любарского.

Два ятагана времён Османской империи, шашку донских казаков ручной работы и выполненную на заказ саблю из серебра нашли во время обысков в московской квартире Любарского.





Также у бывшего чиновника нашли золотые часы Seiko, Hamilton и Rado, украшения жены, шкатулки, пачки пятитысячных купюр, долларовые банкноты.





Обыски также проходили в 120-метровом доме бывшего градоначальника в селе Спасская Губа в Карелии. Там нашли: роскошную баню, собственный причал, байдарки, квадроциклы, болотоходы, багги (небольшой лёгкий автомобиль высокой проходимости для езды по бездорожью. — Прим. Ред.).

В одной из комнат были найдены тактический шлем и шевроны, оставшиеся после возвращения Владимира Любарского с СВО.



Также у экс-главы Петрозаводска есть загородный дом в Ярославской области с участком площадью 4,5 га, баней 51 квадратный метр, дом площадью 140 кв. м. и гараж площадью 37 кв. м.

Mash опубликовал видео, записанные в его доме в Карелии.

Ранее сообщалось, что подозреваемого в получении многомиллионной взятки экс-мэра Петрозаводска Владимира Любарского поместили в изолятор временного содержания, где он будет находиться в ИВС до решения суда об избрании меры пресечения. В четверг, 21 ноября, суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании меры пресечения.

Напомним, следствие установило, что с 2017 по 2022 годы фигурант, являясь должностным лицом, получил через посредника от представителей коммерческого предприятия, оказывающего услуги по обеспечению питанием организаций здравоохранения и социальной сферы республики, взятку в общей сумме более 37 млн рублей. За эти деньги чиновник помогал предпринимателям получать необоснованные выгоды и преимущества при заключении госконтрактов на организацию питания в медицинских учреждениях республики.

Следком Карелии возбудил уголовное дело о получении бывшим должностным лицом взятки в особо крупном размере

Ранее сообщалось об обысках в доме экс-мэра Петрозаводска Владимира Любарского.