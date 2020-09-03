Минздрав Карелии рассказал о ситуации заболевания COVID-19 в Республиканской больнице

В кардиологическом отделении больницы в период с 19 по 26 августа были выявлены случаи коронавирусной инфекции у мужчины из Беломорска и у женщины из Петрозаводска, сообщили в Минздраве Карелии.

Пациенты поступили в Республиканскую больницу им. В.А. Баранова по экстренным показаниям в инкубационный период заболевания: при поступлении у них были отрицательные мазки на COVID-19 и не было симптомов острой респираторной вирусной инфекции.

Как отмечает руководитель регионального сосудистого центра Андрей Малафеев, попадание пациентов с инфекцией коронавируса в стационар, оказывающий экстренную круглосуточную помощь, в том числе принимающий больных по скорой помощи, неизбежно, так как пациенты поступают часто с улицы и необследованные.

Кроме того, сама инфекция приводит к обострению заболеваний сердца, что еще больше повышает вероятность попадания таких больных в кардиологический стационар.

В кардиологическом отделении весь период неблагоприятной эпидемиологической ситуации проводились противоэпидемические мероприятия. Отделение было разделено на две половины для изоляции вновь поступающих пациентов от уже обследованных, с которыми работал отдельный персонал в средствах индивидуальной защиты, проводилась дезинфекция. Максимально возможно были сокращены сроки госпитализации.

Все контактировавшие с пациентами с COVID-19 были изолированы и обследованы, а в случае положительного результата анализа были переведены в монопрофильный ковид-центр.

Одна из пациенток находилась в кардиологическом отделении с 20 по 25 августа – она была госпитализирована по экстренным показаниям по поводу острого инфаркта миокарда. В первые сутки больной была оказана высокотехнологичная медицинская помощь: выполнена коронарография и стентирование коронарных артерий, назначена постоянная медикаментозная терапия.

На момент выписки не было подтвержденного контакта с пациентами, заболевшими COVID-19, отсутствовала клиника острой респираторной вирусной инфекции, была нормальная температура тела.

А через два дня после выписки, 27 августа, у женщины поднялась температура. С учетом клиники ОРВИ, анамнеза, возраста был взять мазок на COVID-19. Пациентка в квартире находилась одна. 30 августа мазок взят повторно. После получения положительного результата, 2 сентября, женщина была госпитализирована в монопрофильный COVID-центр на базе Госпиталя для ветеранов войн.