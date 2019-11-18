Минздрав Карелии рассказал о состоянии ребенка, сорвавшегося с крыши дома в Костомукше

Мальчик, сорвавшийся с крыши пятиэтажки в Костомукше, переведен из палаты ИТАР в отделение, сообщили в Минздраве Карелии.

Как рассказали в пресс-службе Минздрава, ребенок переведен из палаты интенсивной терапии в отделение.

"Мальчик уже в отделение травматологии, - сказали в Минздраве. – Состояние его тяжелое, но стабильное".

Напомним, 8 ноября вечером 12-летний подросток в Костомукше вместе с другом пытался перепрыгнуть с крыши одного дома на другой, но в итоге сорвался и упал. В результате падения мальчик получил серьезные травмы. Бортом МЧС пострадавшего доставили в Детскую республиканскую больницу.

Следком начал проверку по факту падения подростка с крыши.