15:42, 18 Ноября 2019
Минздрав Карелии рассказал о состоянии ребенка, сорвавшегося с крыши дома в Костомукше
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Мальчик, сорвавшийся с крыши пятиэтажки в Костомукше, переведен из палаты ИТАР в отделение, сообщили в Минздраве Карелии.
Как рассказали в пресс-службе Минздрава, ребенок переведен из палаты интенсивной терапии в отделение.
"Мальчик уже в отделение травматологии, - сказали в Минздраве. – Состояние его тяжелое, но стабильное".
Напомним, 8 ноября вечером 12-летний подросток в Костомукше вместе с другом пытался перепрыгнуть с крыши одного дома на другой, но в итоге сорвался и упал. В результате падения мальчик получил серьезные травмы. Бортом МЧС пострадавшего доставили в Детскую республиканскую больницу.
Следком начал проверку по факту падения подростка с крыши.
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