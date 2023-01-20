Минздрав Карелии сообщил о состоянии мужчины, попавшего под машину во время катания на ватрушке

Турист из Москвы, получивший серьезные травмы во время катания на тюбинге 1 января, все еще находится в больнице.

Об этом «Столице на Онего» сообщили в министерстве здравоохранения Карелии.

Врачи оценивают состояние пациента как средней степени тяжести.

Как сообщалось ранее, ЧП произошло в Медвежьегорском районе, когда 33-летний мужчина катался на привязанном к автомобилю тюбинге. Ватрушку вынесло на встречную полосу дороги, где она попала под другую машину.