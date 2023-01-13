Молодой человек на ватрушке влетел под колеса автомобиля на трассе в Карелии (ВИДЕО)

В Медвежьегорском районе 33-летний мужчина на привязанном к автомобилю тюбинге получил травмы.

В паблике «Русские дороги» опубликовали видео опасной забавы на зимней дороге, которая привела к ДТП. Мужчина на тюбинге врезался в автомобиль.

Подробности данной аварии рассказали в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии». ДТП произошло еще 1 января около деревни Маслозеро в Медвежьегорском районе.

«В 14:00 33-летний водитель автомобиля Ford, буксируя тюбинг, допустил занос тюбинга, с последующим столкновением с встречным автомобилем ВАЗ. Травмирован 33-летний мужчина, который находился в тюбинге. По факту ДТП проводится проверка», - пишут в паблике.