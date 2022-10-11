Минздрав Карелии: стоматологические кабинеты до конца года появятся в трех больницах Петрозаводска

Кабинеты откроют в госпитале для ветеранов войн, в больнице РЖД, а также в БСМП, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Минздрав Карелии разработал программу, в результате реализации которой до конца года стоматологические кабинеты появятся в трех медицинских учреждениях.



Это госпиталь для ветеранов войн, больница РЖД, где будет отдельная стоматологическая служба, а также в больнице скорой медицинской помощи.





В госпитале для ветеранов стоматологический кабинет откроется впервые, для власти закупят оборудование на 3 млн рублей, сообщил Охлопков.



«К сожалению, государственная стоматологическая помощь в Петрозаводске была очень централизована. По сути, большинство жителей получало полноценную помощь только в республиканском стоматологическом центре. В амбулаторном звене - только в трех поликлиниках», - отметил министр.





По его словам, власти продолжат совершенствовать эту сферу здравоохранения.