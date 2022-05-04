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Минздрав Карелии разработал программу реабилитации больных, на реализацию которой Москва дала 127 млн рублей

Новости. Общество
08:10, 05 Мая 2022
фото: Минздрав РК

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На 2022 год Карелия получила из федерального бюджета 127 млн рублей на техническое переоснащение учреждений, которые займутся медицинской реабилитацией пациентов.

Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Деньги выделены в рамках программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в Республике Карелия до 2030 года».

Предварительно в Программу вошли два учреждения: Городская детская больница и Пряжинская ЦРБ. И там, и там есть подразделения, которые осуществляют медицинскую реабилитацию. Их полностью планируется переоснасть.

Министр здравоохранения республики напомнил, что сегодня в Городской детской больнице медицинская реабилитация осуществляется в условиях круглосуточного и дневного стационара для детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, некоторых соматических заболеваниях, а также реабилитация недоношенных детей, рождённых с низкой и очень низкой массой тела.

По информации Михаила Охлопкова, в Центр медицинской реабилитации детей уже приобрели оборудование для микрополяризации головного мозга. Врач-невролог прошла обучение. С мая планируют начать внедрять эту методику.

"В течение года закупим сухую иммерсию, роботизированное оборудование для механотерапии, велотренажеры, беговые дорожки. Обновим физиотерапевтическое оборудование и оборудование кабинета охраны зрения для детей и другое оборудование", - сказал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Министр  здравоохранения республики также напомнил, что недавно Минздрав реорганизовали Городскую детскую больницу, включив в её состав Специализированный дом ребёнка. Планируется в условиях дневного стационара открыть реабилитационное отделение для детей раннего возраста.

"В 2023-2024 годах сделаем ремонт, современный дизайн помещений Центра реабилитации, улучшим доступную среду для детей с ограниченными возможностями здоровья",  - пообещал Михаил Охлопков.

Реабилитационное отделение для взрослых работает в Пряжинской ЦРБ. Его тоже планируется полностью переоснастить: приобрести тренажёры, в том числе виртуальные, роботизированные, для вертикализации пациентов, для разработки суставов, с биологически обратной связью. Полностью заменить оборудование для физиотерапии.

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