Минздрав Карелии разработал программу реабилитации больных, на реализацию которой Москва дала 127 млн рублей

На 2022 год Карелия получила из федерального бюджета 127 млн рублей на техническое переоснащение учреждений, которые займутся медицинской реабилитацией пациентов.

Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Деньги выделены в рамках программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в Республике Карелия до 2030 года».

Предварительно в Программу вошли два учреждения: Городская детская больница и Пряжинская ЦРБ. И там, и там есть подразделения, которые осуществляют медицинскую реабилитацию. Их полностью планируется переоснасть.



Министр здравоохранения республики напомнил, что сегодня в Городской детской больнице медицинская реабилитация осуществляется в условиях круглосуточного и дневного стационара для детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, некоторых соматических заболеваниях, а также реабилитация недоношенных детей, рождённых с низкой и очень низкой массой тела.



По информации Михаила Охлопкова, в Центр медицинской реабилитации детей уже приобрели оборудование для микрополяризации головного мозга. Врач-невролог прошла обучение. С мая планируют начать внедрять эту методику.

"В течение года закупим сухую иммерсию, роботизированное оборудование для механотерапии, велотренажеры, беговые дорожки. Обновим физиотерапевтическое оборудование и оборудование кабинета охраны зрения для детей и другое оборудование", - сказал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Министр здравоохранения республики также напомнил, что недавно Минздрав реорганизовали Городскую детскую больницу, включив в её состав Специализированный дом ребёнка. Планируется в условиях дневного стационара открыть реабилитационное отделение для детей раннего возраста.



"В 2023-2024 годах сделаем ремонт, современный дизайн помещений Центра реабилитации, улучшим доступную среду для детей с ограниченными возможностями здоровья", - пообещал Михаил Охлопков.



Реабилитационное отделение для взрослых работает в Пряжинской ЦРБ. Его тоже планируется полностью переоснастить: приобрести тренажёры, в том числе виртуальные, роботизированные, для вертикализации пациентов, для разработки суставов, с биологически обратной связью. Полностью заменить оборудование для физиотерапии.