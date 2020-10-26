890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Эпидемиолог Александр Гаврилов: "Ковид – это надолго"
Сегодня 12:58
Еще почти 100 человек заразились коронавирусом в Карелии
Сегодня 08:53
"Пора прекратить ковидобесие и начать жить спокойно" 3
Сегодня 12:27
Потолок обрушился на томограф в ковид-центре Карелии (ФОТО) 26
Сегодня 09:19
Туроператоры отказались от продажи путевок на курорты Египта
26.10.2020 20:40

Минздрав назвал средства профилактики от COVID-19

Новости. Общество
19:10, 27 Октября 2020
фото: © "Столица на Онего"
Загрузка...

На фоне роста заболеваемости COVID-19 целесообразно применять медикаментозную профилактику для отдельных групп населения, включая медицинских работников, говорится в документе.

Для профилактики коронавируса можно использовать умифеновир, рекомбинантный интерферон альфа (ИФН-α), а после контакта с зараженным еще и гидроксихлорохин, следует из рекомендаций Минздрава России, пишут РИА Новости.

Здоровым людям и пациентам из групп риска — пожилым и страдающим хроническими заболеваниями — Минздрав рекомендует использовать либо рекомбинантный ИФН-α в виде капель или спрея, либо умифеновир по 200 миллиграммов два раза в неделю в течение трех недель.

При единичном контакте с зараженным SARS-CoV-2 в схему профилактики ведомство включило гидроксихлорохин или рекомбинантный интерферон альфа вместе с умифеновиром.

Как ранее сообщали в Минздраве, для лечения коронавируса можно использовать шесть лекарств: фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином) и интерферон альфа.

Согласно рекомендациям ведомства, пока нет однозначных выводов об их эффективности. Применение этих препаратов допустимо по решению врачебной комиссии — если потенциальная польза для пациента превысит риски.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.10.2020, 15:20
Многодетным семьям предложат деньги вместо земли: разъяснения Минимущества Карелии
25.10.2020, 15:18
Три троллейбуса превратились в автохлам после ДТП в Петрозаводске (ФОТО)
23.10.2020, 12:22
Глава Карелии ввел новые ограничения из-за осложнившейся ситуации с COVID-19 в республике
22.10.2020, 16:15
Бумажные квитанции за коммунальные услуги уходят в прошлое
26.10.2020, 10:00
Тренды в интерьере 2020
25.10.2020, 21:19
На Белопорожских ГЭС в Карелии вновь прорвало дамбу (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 12:27
Обществоведение
"Пора прекратить ковидобесие и начать жить спокойно" 3
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков считает, что пик заболеваемости COVID-19 в республике еще впереди, но это не повод для паники.
"С гражданами нужно разговаривать!" 3
Сегодня 09:29
Кондопожский ЦБК – лидер промышленности Карелии
Сегодня 09:00
Тренды в интерьере 2020
26.10.2020 10:00
Музей Карельского фронта, или Телега впереди лошади 13
22.10.2020 12:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:00
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 - теперь можно сдать и в субботу
Тесты на коронавирус COVID-19 можно сдать теперь и по субботам в "Клиниках на Чайкиной".
Эпидемиолог Александр Гаврилов: "Ковид – это надолго"
Сегодня 12:58
Не тратьте деньги зря 1
21.10.2020 11:34
архив чтиво

Медиа

Начало строительства ФОКа "Динамо" в Петрозаводске
16.10.2020 15:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»