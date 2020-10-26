Минздрав назвал средства профилактики от COVID-19

На фоне роста заболеваемости COVID-19 целесообразно применять медикаментозную профилактику для отдельных групп населения, включая медицинских работников, говорится в документе.

Для профилактики коронавируса можно использовать умифеновир, рекомбинантный интерферон альфа (ИФН-α), а после контакта с зараженным еще и гидроксихлорохин, следует из рекомендаций Минздрава России, пишут РИА Новости.

Здоровым людям и пациентам из групп риска — пожилым и страдающим хроническими заболеваниями — Минздрав рекомендует использовать либо рекомбинантный ИФН-α в виде капель или спрея, либо умифеновир по 200 миллиграммов два раза в неделю в течение трех недель.

При единичном контакте с зараженным SARS-CoV-2 в схему профилактики ведомство включило гидроксихлорохин или рекомбинантный интерферон альфа вместе с умифеновиром.

Как ранее сообщали в Минздраве, для лечения коронавируса можно использовать шесть лекарств: фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином) и интерферон альфа.

Согласно рекомендациям ведомства, пока нет однозначных выводов об их эффективности. Применение этих препаратов допустимо по решению врачебной комиссии — если потенциальная польза для пациента превысит риски.