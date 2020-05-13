Минздрав озвучил идею о запрете продажи алкоголя до 21 года

В министерстве здравоохранения задумались о запрете на продажу спиртного гражданам до достижения ими 21 года.

Во время режима самоизоляции, введенном из-за пандемии коронавируса, в России стали больше умирать от заболеваний, связанных со злоупотреблением алкоголем. Об этом на заседании Госдумы заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Мурашко напомнил, что в стране уже обсуждалась инициатива о том, чтобы поднять возраст для продажи алкогольной продукции до 21 года.

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