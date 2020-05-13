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Минздрав озвучил идею о запрете продажи алкоголя до 21 года

Новости. Общество
09:13, 14 Мая 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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В министерстве здравоохранения задумались о запрете на продажу спиртного гражданам до достижения ими 21 года.

Во время режима самоизоляции, введенном из-за пандемии коронавируса, в России стали больше умирать от заболеваний, связанных со злоупотреблением алкоголем. Об этом на заседании Госдумы заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Мурашко напомнил, что в стране уже обсуждалась инициатива о том, чтобы поднять возраст для продажи алкогольной продукции до 21 года.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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Комментарии

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Неравнодушный
2020-05-14 10:41:08
Пили, пьют и будут пить, потому что страшно и тоскливо. И хочется обратно домой, в детство.
Саныч
2020-05-14 10:29:27
Отлично. Будут пить пойло суррогатное, здоровее будут.
sergo
2020-05-14 10:24:02
По прочтении заголовка, я уж испугался что хотят запретить продажу алкашки до 2021 года.
Кузьма
2020-05-14 10:16:43
Боится власть молодёжь , не дай бог нажрутся и с этой властью что то сделают .
кир
2020-05-14 10:04:33
Обычное враньё. Десятки лет врали про "светлое будущее", оставаясь в темноте своего разума. Уже нет надежды. :)
бюджет
2020-05-14 09:54:36
Вот и надо ликерку национализировать: будет и качество товара, и деньги в бюджете. Министр, а не знает, что мрут от качества напитка, а не от количества лет. Сколько "забегаловок" по ночам трудятся? Паспорт спрашивать будут?
Штази
2020-05-14 09:39:31
Автомат значит с полным боекомплектом в 18 лет не рано. А стопку поднять - мал ишшо.
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