Минздрав предложил штрафовать за некачественную медпомощь

В России могут ввести штрафы за оказание медпомощи, не соответствующей клиническим рекомендациям. Такой законопроект разрабатывает Минздрав.

Ведомство отмечает, что медицинская организация обязана обеспечивать оказание помощи на основе клинических рекомендаций, а также создавать условия, обеспечивающие соответствие оказываемой медпомощи критериям оценки качества, пишет "Парламентская газета".

Инициативой предлагается ввести штрафы за неисполнение возложенных законом на медицинские организации обязанностей. В частности, за нарушения должностные лица заплатят от 10 до 20 тысяч рублей, юрлица – от 50 до 70 тысяч рублей.

Соответствующие изменения Минздрав считает необходимым внести в КоАП. Ведомство отмечает, что в 2017 году по вопросу качества и безопасности медицинской деятельности поступило более 47 тысяч обращений.