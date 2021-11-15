Минздрав разъяснил права жителей Карелии, которым противопоказана прививка от коронавируса

Жители Карелии, имеющие медицинский отвод от вакцинации, не имеют права получить QR-код, необходимый для посещения общественных мест.

Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики в ответ на многочисленные обращения граждан с медицинским отводом от прививки.

«Разъясняем, что медотвод подтверждает имеющиеся хронические заболевания в стадии обострения или тяжёлые аллергии на компоненты препарата, препятствующие вакцинации, а не наличие иммунитета к коронавирусу. При посещении общественных пространств граждане с медотводом могут предъявить отрицательный ПЦР-тест. Медотвод даётся либо на один месяц, для того, чтобы подготовится к вакцинации, или пожизненно, если имеются противопоказания», — пояснили в министерстве.



Минздрав также отметил, что абсолютные противопоказания к вакцинации перечислены в официально утвержденной инструкции по применению вакцины — прививки противопоказаны людям с признаками любых острых инфекционных и неинфекционных заболеваний в стадии обострения, но это характерно для любой вакцинации.