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Минздрав разъяснил права жителей Карелии, которым противопоказана прививка от коронавируса

Новости. Общество
12:23, 02 Декабря 2021
фото: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

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Жители Карелии, имеющие медицинский отвод от вакцинации, не имеют права получить QR-код, необходимый для посещения общественных мест.

Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики в ответ на многочисленные обращения граждан с медицинским отводом от прививки.

«Разъясняем, что медотвод подтверждает имеющиеся хронические заболевания в стадии обострения или тяжёлые аллергии на компоненты препарата, препятствующие вакцинации, а не наличие иммунитета к коронавирусу. При посещении общественных пространств граждане с медотводом могут предъявить отрицательный ПЦР-тест. Медотвод даётся либо на один месяц, для того, чтобы подготовится к вакцинации, или пожизненно, если имеются противопоказания», — пояснили в министерстве.

Минздрав также отметил, что абсолютные противопоказания к вакцинации перечислены в официально утвержденной инструкции по применению вакцины —  прививки противопоказаны людям с признаками любых острых инфекционных и неинфекционных заболеваний в стадии обострения, но это характерно для любой вакцинации.

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Комментарии

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Вероника
2021-12-02 13:09:41
То есть : разделили людей, одни,уколотые экспериментальной вакциной- полноценно передвигаются,другие, не без вины медицины,зачастую, отрезаны от жизни!?
Гость
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