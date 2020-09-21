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Минздрав разрешил испытания еще одной вакцины от COVID-19

Новости. Общество
20:40, 22 Сентября 2020
фото: © Артем Геодакян/ТАСС
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Министерство здравоохранения разрешило провести клинические испытания вакцины против коронавирусной инфекции, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН.

Разработка центра – цельновирионная инактивированная вакцина от COVID-19. В центре пояснили, что в таких вакцинах используются либо ослабленные вирусы, неспособные вызвать инфекционные заболевания, либо убитые, то есть инактивированные, пишет РБК.

Испытания новой вакцины будут проводиться в Кирове, Санкт-Петербурге и Новосибирске и начнутся в ближайшее время. В них будут участвовать более трех тысяч добровольцев. В Центре Чумакова отметили, что это "будет соответствовать требованиям Всемирной организации здравоохранения и международных регуляторов и позволит обеспечить исследования достоверным объемом научных данных".

После вакцинации добровольцы будут изолированы в стационаре в течение 16 дней, за их состоянием будут наблюдать врачи.

По словам генерального директора центра, члена-корреспондента РАН Айдара Ишмухаметова, клинические исследования планируется завершить в ноябре текущего года.

В середине августа президент Владимир Путин объявил о регистрации первой в России вакцины от коронавируса, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава. Она получила название "Спутник V". Сейчас вакцина проходит финальный этап испытаний. В сентябре уже началась вакцинация москвичей.

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