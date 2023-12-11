Минздрав сделал новогодний подарок жителям отдаленного поселка на севере Карелии

В одном из поселков Лоухского района построили фельдшерско-акушерский пункт.

Как на своей странице в соцсети рассказал министр здравоохранения республики Михаил Охлопков, фельдшерско-акушерский пункт в поселке Энгозеро сейчас располагается в приспособленных помещениях жилого дома, которые Лоухская ЦРБ арендовала у муниципалитета.



«Это, конечно, неправильно, — заявил министр. — По программе модернизации первичного звена здравоохранения построен фельдшерско-акушерский пункт: красивое, современное здание, которое соответствует всем требованиям. Сейчас идет его оснащение, до конца года он примет пациентов. Вот такой новогодний подарок жителям поселка Энгозеро».



ФАП обслуживает более 400 человек, в том числе детей, отметил Охлопков и напомнил, что в 2023 году по программе модернизации власти должны выкупить четыре объекта: врачебные амбулатории в Чалне (уже возведена) и в Соломенном, а также фельдшерско-акушерские пункты в Лахколампи и в Энгозеро (оба объекта уже построены).