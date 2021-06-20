Минздрав выработал рекомендации по ревакцинации от коронавируса

Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, как часто предстоит делать повторные прививки.

В период подъема заболеваемости повторную прививку следует делать раз в полгода, «при спокойной ситуации» — раз в год, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Он добавил, что это защитит от инфекции, поэтому постоянно сдавать анализы не понадобится.

«Не нужно ходить каждый день проверять какой у вас уровень антител, бессмысленно. Именно задача по ревакцинации в установленные сроки является наиболее оптимальной», — сказал министр в эфире канала «Россия 24», передает РИА Новости.

В Кремле ранее заявили, что считают повторную вакцинацию от COVID-19 неизбежной.

Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи — «Спутник V». Также в России созданы препараты «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» Роспотребнадзора и «КовиВак» Центра имени Чумакова РАН.

Сделать прививку во всех регионах бесплатно может любой желающий. Пункты вакцинации работают в медицинских учреждениях, в многофункциональных и торговых центрах, сообщает РИА Новости.